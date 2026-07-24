Un giovane di 21 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver tentato di rubare in una gioielleria, sfondando la vetriana con un martello. L’intervento è avvenuto poco dopo, quando il ragazzo è stato fermato e identificato. Era sottoposto a sorveglianza speciale e non avrebbe rispettato gli obblighi previsti. L’indagine prosegue per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi.

AREZZO – Un ragazzo di 21 anni è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri con l’accusa di tentato furto aggravato e violazione degli obblighi legati alla sorveglianza speciale cui era sottoposto. Il 21enne ha tentato di infrangere la vetrina di una gioielleria del centro di Arezzo utilizzando un martello, ma l’attivazione dei sistemi di allarme ha fatto saltare il piano. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il giovane avrebbe raggiunto la gioielleria con il volto parzialmente coperto da un cappellino e con un martello nascosto all’interno di uno zaino. Unavolta sul posto avrebbe cercato di rompere la vetrina dell’attività commerciale, riuscendo soltanto a danneggiarla senza però riuscire ad accedere all’interno del negozio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Arezzo: tenta furto in gioielleria sfondando la vertrina con martello, 21enne denunciato

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