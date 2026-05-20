Con attrezzi da scasso e una borsa schermata tenta il furto in un supermercato | fermato e denunciato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma hanno fermato e denunciato un uomo di 43 anni originario del Sud America, ritenuto responsabile di un tentativo di furto in un supermercato. Durante il controllo, sono stati trovati con attrezzi da scasso e una borsa schermata, che l’uomo aveva con sé. Dopo le verifiche, è stato formalmente denunciato presso la Procura della Repubblica locale. L’indagine si è conclusa con l’identificazione dell’uomo come sospettato del tentato furto.

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