Arezzo, 24 luglio 2026 – Un uomo è stato fermato dopo aver tentato di rompere la vetrina di una gioielleria con un martello. È stato rintracciato dai carabinieri circa due ore dopo e denunciato. La persona è stata individuata e portata in caserma. Non sono stati segnalati danni o feriti.

Arezzo, 24 luglio 2026 – , rintracciato dopo due ore viene denunciato dai carabinieri. I Carabinieri della Compagnia di Arezzo hanno deferito in stato di libertà un 21enne originario della provincia di Arezzo e residente nel capoluogo, in quanto ritenuto responsabile di aver provato ad infrangere, utilizzando un martello, la vetrina di una gioielleria del capoluogo aretino. In particolare, l’uomo, travisato con un cappellino che gli copriva il viso, utilizzando un martello, che in precedenza aveva nascosto in uno zaino, ha tentato di frantumare la vetrina, danneggiandola, ma senza riuscire per l’attivazione dei sistemi di allarme. Sul... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Arezzo: tenta di rompere la vetrina di una gioielleria con un martello

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