arezzo saluta roberto breda bardelli

Arezzo piange Roberto Bardelli, conosciuto da tutti come “Breda”, scomparso a 54 anni dopo una malattia rara e implacabile. I funerali saranno celebrati sabato 25 luglio alle 10.30 nella Cattedrale di Arezzo. La camera ardente è stata allestita nella sala del consiglio della Croce Bianca, in via dell’Anfiteatro, dove sono già iniziate le visite di amici e cittadini. Artigiano, musicista, uomo politico e storico quartierista di Porta Sant’Andrea, Bardelli era una figura molto conosciuta in città. Attivo nel Quartiere fin dalla metà degli anni Ottanta, negli ultimi tempi si era dedicato soprattutto alle scuderie. La vittoria della Lancia d’Oro del 20 giugno era stata dedicata anche a lui. 🔗 Leggi su Lortica.it

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