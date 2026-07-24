Un uomo di 59 anni residente ad Arezzo è stato arrestato con l’accusa di possesso di centinaia di file di materiale pedopornografico. Tra le immagini sequestrate ci sono foto di bambini al mare, scattate senza il loro consenso. L’arresto è stato effettuato dopo indagini che hanno portato al ritrovamento di questo materiale sul suo dispositivo. La polizia ha eseguito una perquisizione nell’abitazione dell’uomo.

AREZZO – Un uomo di 59 anni, residente ad Arezzo, è stato arrestato per possesso di centinaia di files di natura pedopornografica, ossia fotografie di bambini al mare, da lui scattate all’insaputa delle vittime. Sulla scorta degli elementi raccolti, la procura fiorentina ha emesso un decreto di perquisizione nel corso della quale è stato trovato il materiale. Il 59enne è risultato anche amministratore di unapagina, su un noto social network, che tratta tematiche naturiste. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Arezzo: arrestato per materiale pedopornografico. Aveva foto di bambini scattate al mare a loro insaputa

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