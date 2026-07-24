Aperta un’indagine sul caso del ragazzo suicida durante una perquisizione Aveva bisogno di aiuto

Notizia in breve

Un ragazzo di 25 anni morto giovedì dopo essersi lanciato dal terrazzo di casa sua, dove si trovava agli arresti domiciliari, ha portato all’apertura di un’indagine. La polizia sta verificando le circostanze del caso. La madre del giovane ha dichiarato di aver ricevuto un messaggio in cui lui chiedeva aiuto, e ha annunciato di essere pronta a compiere un gesto estremo.