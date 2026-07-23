Un uomo di 25 anni è morto a Cosenza dopo essersi gettato dal balcone del suo appartamento al terzo piano durante una perquisizione dei carabinieri. La morte è avvenuta nel corso dell’intervento, ancora sotto indagine. Un'inchiesta è stata aperta per chiarire le circostanze del decesso. Non sono stati forniti dettagli su eventuali tentativi di salvataggio o altre azioni compiute durante la perquisizione.

Un giovane di 25 anni è morto a Cosenza dopo essersi lanciato dal balcone dell’appartamento in cui viveva, al terzo piano di uno stabile, mentre nell’abitazione era in corso una perquisizione dei carabinieri. La vittima è Mohamed Amin Bessioud, originario della Tunisia e cittadino italiano, che in quel momento si trovava agli arresti domiciliari per un precedente reato. Sul caso la Procura di Cosenza ha aperto un fascicolo per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Secondo quanto emerso, il 25enne è stato soccorso dopo la caduta e trasportato all’ ospedale Annunziata di Cosenza in condizioni gravissime, con parametri vitali molto deboli e un politrauma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Cosenza, 25enne muore dopo il volo dal balcone durante una perquisizione: aperta un’inchiesta

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