Anzio crack e cocaina nascosti negli slip | oltre 250 dosi sequestrate

Durante un controllo nel quartiere Europa, sono state sequestrate più di 250 dosi di cocaina nascoste negli slip di un uomo. L'operazione faceva parte di un'azione specifica contro lo spaccio di droga. La sostanza stupefacente, trovata durante la perquisizione, era nascosta in modo da essere difficile da individuare. L'indagato è stato arrestato e portato in caserma. La polizia ha continuato le verifiche per accertare eventuali collegamenti con altri soggetti o reti di distribuzione.

Anzio, 24 luglio 2026 – Nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Europa, ad Anzio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un uomo di 41 anni, residente ad Anzio, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa ha permesso ai militari di intercettare l’uomo mentre percorreva a piedi Corso Italia. Insospettiti dal suo atteggiamento, i Carabinieri lo hanno controllato e perquisito. Il 41enne nascondeva, occultati negli indumenti intimi, 86,6 grammi di crack, suddivisi in 225 dosi, e 14,6 grammi di cocaina, suddivisi in ulteriori 30 dosi. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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