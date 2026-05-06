Blitz antidroga | sequestrate in casa di una donna dosi di crack cocaina e hashish

Durante un'operazione antidroga ad Aprilia, sono state trovate e sequestrate nella casa di una donna di 39 anni cocaina, crack, hashish e una somma di denaro contante. La donna ha precedenti penali e l'intervento ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e denaro. La polizia ha eseguito l'irruzione senza incidenti e sta proseguendo con le indagini per approfondire la situazione.