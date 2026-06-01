Sorpreso con le dosi di cocaina negli slip | il cane antidroga le fiuta e lo spacciatore finisce in carcere

Un uomo è stato arrestato a Como dopo essere stato trovato in possesso di cocaina nascosta negli slip e in casa. Un cane antidroga ha fiutato le sostanze durante un controllo, portando all'arresto. La droga sequestrata comprende una quantità di sostanza stupefacente nascosta nel suo abbigliamento e nell’abitazione. L’uomo è stato portato in carcere. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle circostanze dell’arresto o sull’identità delle parti coinvolte.

Como, 1 giugno 2026 – È stato sorpreso con droga nascosta negli slip e in casa e per questo è stato arrestato. È accaduto lo scorso 30 maggio a Porlezza, in provincia di Como. A finire in manette un uomo di origine turca. Ad individuare il soggetto, già gravato di precedenti specifici, sono stati i finanzieri della compagnia di Menaggio, coadiuvati dalle unità cinofile del gruppo Ponte Chiasso, durante un servizio di controllo su strada. TVRG Dogana Ponte Chiasso Como 12-07-2025 La dogana di Ponte Chiasso in via Bellinzona foto Roberto GaravagliaAgenzia Aldo Liverani sas L’auto sospetta . I militari hanno notato un'auto condotta da una donna e con a bordo l'uomo, di nazionalità turca, e hanno deciso di sottoporli ad un accertamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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