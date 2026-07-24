Anziana aggredita in metropolitana a Milano | un uomo la getta per terra le strappa la collanina e fugge

Un uomo ha aggredito un’anziana nel mezzanino di una fermata della metropolitana a Milano, gettandola a terra. Durante l’aggressione, le ha strappato una collanina e poi è fuggito. Le telecamere di sicurezza interne alla stazione hanno ripreso tutta la scena. Nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali conseguenze dell’episodio o sull’identità dell’aggressore.

Un’anziana è stata rapinata nel mezzanino di una fermata della metro a Milano e le immagini del video sono riprese dalle telecamere di sicurezza interne a una stazione Atm. Nel video, un giovane la ferma con una scusa, la spinge contro un muro e poi a terra, le strappa la collana dal collo e fugge, mentre la donna resta distesa sul fianco sinistro. L’episodio è avvenuto mercoledì 22 luglio e sulle circostanze stanno lavorando le forze dell’ordine.Il filmato è stato pubblicato online dal canale Lazzaramo. . 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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