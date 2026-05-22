Anziana di 94 anni vittima di tentata rapina in Barriera di Milano | aggredita e spintonata cade a terra fratturandosi il femore
All'inizio di maggio, nel quartiere Barriera di Milano, una donna di 94 anni è stata vittima di una tentata rapina in una delle strade che attraversano corso Giulio Cesare. Secondo quanto riferito, è stata aggredita e spintonata, cadendo a terra e fratturandosi il femore. L’episodio si è verificato nei primi giorni del mese, creando preoccupazione tra i residenti della zona. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.
È successo nei primi giorni di maggio, nel quartiere Barriera di Milano, in una delle vie che tagliano corso Giulio Cesare. A lanciare l'allarme è stata la vittima stessa, un'anziana signora di 94 anni, aggredita mentre mentre si trovava in strada da un uomo, un 35enne, nel tentativo di rapinarla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
ANZIANO 86ENNE AGGREDITO PER STRADA, COLPITO AL VOLTO DOPO ESSERSI RIFIUTATO DI DARE DENARO
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