Anziana di 94 anni vittima di tentata rapina in Barriera di Milano | aggredita e spintonata cade a terra fratturandosi il femore

All'inizio di maggio, nel quartiere Barriera di Milano, una donna di 94 anni è stata vittima di una tentata rapina in una delle strade che attraversano corso Giulio Cesare. Secondo quanto riferito, è stata aggredita e spintonata, cadendo a terra e fratturandosi il femore. L’episodio si è verificato nei primi giorni del mese, creando preoccupazione tra i residenti della zona. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.

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