Torino scippatore in monopattino strappa la collanina a una donna anziana | incastrato dai video

A Torino, un uomo di 59 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo aver rapinato una donna anziana in strada. Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva avvicinato la vittima a bordo di un monopattino e le aveva strappato la collana. Le autorità sono riuscite a identificare il sospetto grazie ai video delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. La vicenda si è conclusa con la denuncia e il fermo del sospetto.

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