Un ex campione olimpico di canoa ha dichiarato di aver avuto un infarto nel 2021, tre settimane dopo aver ricevuto una dose del vaccino contro il Covid. Ha specificato che il vaccino può causare trombi, ma ha precisato di non essere contrario alla vaccinazione. La persona ha anche raccontato di aver attraversato un periodo complicato dopo il ritorno a casa in seguito all’evento cardiaco. La sua testimonianza evidenzia un collegamento temporale tra la somministrazione del vaccino e l’episodio cardiaco.

Il campione olimpico di canoa ha rivelato di aver avuto un infarto tre settimane dopo il vaccino Covid e ha raccontato anche il difficile momento dopo il ritorno a casa L'ex campione olimpico di canoa, Antonio Rossi, ha rivelato di aver avuto un infarto nel 2021, confessando anche che "forse. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Covid.

© Ilgiornaleditalia.it - Antonio Rossi ammette: "Infarto del 2021 causato dal vaccino Covid, può causare trombi, ma non sono un 'no vax'"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Dopo l’infarto sono stato male, mi sono chiuso in casa e non volevo nulla. Forse la colpa è del vaccino, ma non sono no vax”: la confessione di Antonio RossiNel 2021, il campione olimpico di canoa ha subito un infarto, affrontando un momento difficile che lo ha portato a isolarsi e a perdere interesse per...

Letta nel 2021: "Il vaccino Covid è libertà, chi non si vaccina è contro la libertà altrui" - VIDEO per non dimenticareNel 2021, una figura pubblica ha dichiarato che il vaccino contro il Covid rappresenta la libertà, affermando che chi non si vaccina si oppone alla...

Temi più discussi: Dopo l'infarto sono stato male, mi sono chiuso in casa. Forse la colpa è del vaccino: la confessione di Antonio Rossi; Antonio Rossi: Dopo l'infarto sono stato male, sono a dieta perenne. Il calendario nudo? Mia moglie non ha gradito; Antonio Rossi ricorda Atlanta, dall'infarto del 2021 alla vita dopo lo sport; L’infarto? Forse è stata colpa del vaccino. Il campionissimo italiano racconta tutto: sconvolgente.

Antonio Rossi: L'infarto? Forse la colpa è stata del vaccino, ma non sono no vax. Sono a dieta perenne. Il calendario nudo? Mia moglie non ha graditoA ntonio Rossi il prossimo 4 agosto 1996 festeggia il suo primo oro di Atlanta da solo a distanza di 30 anni. Di quel giorno ricorda tutto. Mi svegliai carico – racconta ... leggo.it

Antonio Rossi: Dopo l'infarto la mia vita è cambiata. Quando mio figlio gareggiava qualcuno faceva paragoni, non mi piaceva. Jury Chechi? Siamo inseparabiliLo storico quotidiano di via Solferino ricorda che nel 2021 Antonio Rossi ha avuto un infarto. Anche quel giorno ero con Jury. Non stavo bene, sentivo da una settimana che il mio corpo non rispondeva ... ilmessaggero.it