Dopo l’infarto sono stato male mi sono chiuso in casa e non volevo nulla Forse la colpa è del vaccino ma non sono no vax | la confessione di Antonio Rossi

Da ilfattoquotidiano.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel 2021, il campione olimpico di canoa ha subito un infarto, affrontando un momento difficile che lo ha portato a isolarsi e a perdere interesse per la vita. In un'intervista, ha detto di aver avuto problemi di salute e di aver pensato che il vaccino potesse essere una causa, specificando di non essere contrario alla vaccinazione. La sua esperienza ha portato a riflettere sulle conseguenze di un evento cardiaco improvviso e sulle reazioni personali legate alla salute.

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Una vita trascorsa ai massimi livelli dello sport, eppure nel 2021, Antonio Rossi – tre volte campione olimpico della canoa – si è trovato ad affrontare una delle prove più difficili della sua vita: un infarto. A raccontarlo è lui stesso in un’intervista al settimanale Gente. “Non me l’aspettavo”, confessa Rossi. “Poi ho scoperto che mio nonno aveva avuto problemi al cuore. Ma forse la colpa è stata del vaccino per il Covid: l’avevo fatto tre settimane prima e poi venne fuori che poteva causare trombi. E a me l’infarto è partito da un trombo. Ma non sono no vax: rifarei tutto, lo scriva per favore”. Il periodo successivo non è stato semplice. “Dopo l’infarto sono stato male, mi sono chiuso in casa, non volevo niente “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo l’infarto sono stato male, mi sono chiuso in casa e non volevo nulla. Forse la colpa è del vaccino, ma non sono no vax”: la confessione di Antonio Rossi
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