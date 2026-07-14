Letta nel 2021 | Il vaccino Covid è libertà chi non si vaccina è contro la libertà altrui - VIDEO per non dimenticare

Nel 2021, una figura pubblica ha dichiarato che il vaccino contro il Covid rappresenta la libertà, affermando che chi non si vaccina si oppone alla libertà degli altri. Ha sottolineato che il vaccino permette di lavorare, incontrare persone, viaggiare e divertirsi. La dichiarazione è stata accompagnata da un video che riprende queste affermazioni, ricordando le parole pronunciate in quel periodo.

"Il vaccino è libertà di lavorare, di guadagnare. Il vaccino è libertà di incontrare gli altri. Il vaccino è libertà di viaggiare, Il vaccino è libertà di divertirsi. Il vaccino è libertà di fare sport. Il vaccino è libertà di godersi spettacoli, di godere la ripresa delle attività culturali", dicev. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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