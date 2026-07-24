Anticipazioni Quarto Grado | Garlasco e il caso Mario Roggero

Da dilei.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il programma televisivo Quarto Grado tornerà in onda il 24 luglio 2026 con Gialuigi Nuzzi e Alessandra Viero. La puntata si concentrerà su casi di cronaca nera, con interventi di criminologi, esperti e opinionisti. Sono previste testimonianze inedite, documenti e svolte impreviste. Tra i temi trattati figura anche il caso di Garlasco e l’indagine su Mario Roggero. La trasmissione proporrà aggiornamenti e approfondimenti sui fatti recenti e sui procedimenti giudiziari correlati.

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Quarto Grado torna in onda il 24 luglio 2026 con un nuovo appuntamento condotto da Gialuigi Nuzzi e Alessandra Viero. Anche questa volta i due giornalisti sono pronti ad indagare sugli ultimi fatti di cronaca nera, affiancati da criminologi, esperti e opinionisti, con testimonianze inedite, documenti clamorosi e svolte inaspettate. Anticipazioni Quarto Grado 24 luglio: ospiti e testimonianze. Fra i temi affrontati a Quarto Grado ci sarà senza dubbio il caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo oggi 72enne. L’uomo il 28 aprile 2021 inseguì e uccise due rapinatori (Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli) che avevano preso d’assalto il suo negozio per rapinarlo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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