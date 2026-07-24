Il programma televisivo Quarto Grado tornerà in onda il 24 luglio 2026 con Gialuigi Nuzzi e Alessandra Viero. La puntata si concentrerà su casi di cronaca nera, con interventi di criminologi, esperti e opinionisti. Sono previste testimonianze inedite, documenti e svolte impreviste. Tra i temi trattati figura anche il caso di Garlasco e l’indagine su Mario Roggero. La trasmissione proporrà aggiornamenti e approfondimenti sui fatti recenti e sui procedimenti giudiziari correlati.

Quarto Grado torna in onda il 24 luglio 2026 con un nuovo appuntamento condotto da Gialuigi Nuzzi e Alessandra Viero. Anche questa volta i due giornalisti sono pronti ad indagare sugli ultimi fatti di cronaca nera, affiancati da criminologi, esperti e opinionisti, con testimonianze inedite, documenti clamorosi e svolte inaspettate. Anticipazioni Quarto Grado 24 luglio: ospiti e testimonianze. Fra i temi affrontati a Quarto Grado ci sarà senza dubbio il caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo oggi 72enne. L’uomo il 28 aprile 2021 inseguì e uccise due rapinatori (Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli) che avevano preso d’assalto il suo negozio per rapinarlo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

© Dilei.it - Anticipazioni Quarto Grado: Garlasco e il caso Mario Roggero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, Andrea Sempio a Quarto grado: «Non ho ucciso Chiara Poggi»

Notizie e thread social correlati

Anticipazioni Quarto Grado, i punti oscuri sullo scontrino del parcheggio nel caso GarlascoQuesta sera, 17 luglio, torna Quarto Grado con un focus sul caso di Garlasco e sui dettagli dello scontrino del parcheggio.

Quarto Grado, anticipazioni del 10 luglio: le novità su Garlasco e il caso di Pierina PaganelliIl 10 luglio, Quarto Grado tornerà in onda con una nuova puntata condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Temi più discussi: Quarto Grado, anticipazioni 17 luglio: le indagini del caso Garlasco e la vicenda di Pamela Genini; Anticipazioni Quarto Grado: dal caso Garlasco alle avvelenate di Pietracatella, tutti i temi della puntata del 17 luglio; Anticipazioni Quarto Grado, i punti oscuri sullo scontrino del parcheggio nel caso Garlasco; Quarto Grado, da Garlasco a Genini fino alla nuova pista sulle avvelenate con la ricina: le anticipazioni.

Ospite nella puntata di questa sera, venerdì 17 luglio, l’ex colonnello Gennaro Cassese che all’epoca guidò le indagini su Garlasco e che oggi è indagato per falsa testimonianza. #Quartogrado vi aspetta in prima serata su Rete4 e Mediaset Infinity! x.com

Anticipazioni Quarto Grado: Garlasco e il caso Mario RoggeroQuarto Grado torna in onda il 24 luglio 2026 con un nuovo appuntamento condotto da Gialuigi Nuzzi e Alessandra Viero. Anche questa volta i due giornalisti sono pronti ad indagare sugli ultimi fatti di ... dilei.it

Anticipazioni Quarto Grado: dal caso Garlasco alle avvelenate di Pietracatella, tutti i temi della puntata del 17 luglioNuovo appuntamento con Quarto Grado su Retequattro: riflettori sul caso Garlasco, sull'omicidio di Pamela Genini e sul mistero delle avvelenate di Pietracatella ... libero.it