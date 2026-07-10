Il 10 luglio, Quarto Grado tornerà in onda con una nuova puntata condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Tra i temi principali ci saranno aggiornamenti sull’omicidio avvenuto a Garlasco e sul caso di Pierina Paganelli. Durante la trasmissione verranno approfondite le ultime novità legate a questi due episodi, con interventi e ricostruzioni sui fatti accaduti.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano il 10 luglio in onda con una nuova puntata di Quarto Grado. Tanti i casi affrontati nel corso del programma, con un focus sull’omicidio di Garlasco e sul caso di Pierina Paganelli. Le novità sul caso Garlasco: i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Al centro della puntata del 10 luglio di Quarto Grado ci saranno due casi di cronaca nera che non hanno avuto ancora una soluzione e che ormai da tempo stanno tenendo il pubblico con il fiato sospeso. Si parte con il caso di Garlasco e con un aggiornamento sulle indagini in corso. Gli inquirenti infatti si stanno concentrando sempre di più sulla questione dei video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Quarto Grado, anticipazioni del 10 luglio: le novità su Garlasco e il caso di Pierina Paganelli

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