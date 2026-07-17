Questa sera, 17 luglio, torna Quarto Grado con un focus sul caso di Garlasco e sui dettagli dello scontrino del parcheggio. Viene analizzato un documento che presenta punti oscuri e incongruenze rispetto alle testimonianze raccolte. Il programma si concentra su elementi specifici legati alle prove e alla ricostruzione dei fatti, senza commentare o interpretare le informazioni fornite.

Tornano questa sera 17 luglio i fatti di cronaca più attuali, come sempre protagonisti di un nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Nella puntata di oggi ampio spazio al giallo di Garlasco e ai misteri dietro il terribile omicidio di Pamela Genini. “Quarto Grado”, si torna sull’intricato caso Garlasco . La nuova puntata di Quarto Grado, il programma di cronaca e approfondimento guidato da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, si preannuncia anche questa sera ricco di approfondimenti sui principali casi di cronaca che continuano a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica tra inchieste ancora aperte, nuovi interrogativi e vicende che, a distanza di anni, continuano ad alimentare il dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

© Dilei.it - Anticipazioni Quarto Grado, i punti oscuri sullo scontrino del parcheggio nel caso Garlasco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MARCO POGGI a quarto grado, intervista | quarto grado ieri sera con Marco Poggi

Notizie e thread social correlati

Quarto Grado, anticipazioni del 12 giugno: Pierina Paganelli e le novità sul caso di GarlascoQuarto Grado torna questa sera, 12 giugno, con un nuovo episodio dedicato al caso di Garlasco.

Quarto Grado anticipazioni del 19 giugno, si torna su Garlasco e sul caso Pierina PaganelliQuesta sera, 19 giugno, alle 21, su Quarto Grado si torna a parlare del caso Garlasco e di Pierina Paganelli.

Temi più discussi: Quarto Grado, anticipazioni 10 luglio: i casi di Garlasco e di Pierina; I casi di Garlasco e di Pierina Paganelli a Quarto Grado: le anticipazioni della puntata; Quarto Grado, anticipazioni del 10 luglio: le novità su Garlasco e il caso di Pierina Paganelli; Garlasco in Tv: le scarpe di Sempio, la bicicletta e l’ipotesi di un complice.

Le anticipazioni della puntata di domani, venerdì 3 luglio, sui casi di cronaca che fanno ancora discutere. #Quartogrado vi aspetta, come ogni venerdì, in prima serata su Rete4 e Mediaset Infinity! x.com

Quarto Grado, novità su Garlasco e Pamela Genini: le anticipazioni della puntataQuarto Grado torna con una nuova puntata e mette al centro i casi di Garlasco e di Pamela Genini, con un approfondimento anche sulle ... bigodino.it

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 luglio 2026Quarto Grado: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 10 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Scopri di più. Le info ... tpi.it