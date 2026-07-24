Il concerto della cantante spagnola è stato annullato a Córdoba dopo che ha pubblicato un commento sui social contro l’Argentina, subito seguito da numerosi messaggi di odio e rabbia. La cantante aveva criticato la squadra argentina dopo la finale dei Mondiali, provocando reazioni forti tra il pubblico locale. La decisione di cancellare l’evento è stata comunicata dalle organizzazioni che avevano programmato il concerto.

La rivalità tra Spagna e Argentina dopo la finale dei Mondiali continua. La pop-star spagnola Rosalía si è vista costretta ad annullare il suo concerto a Córdoba dopo aver ricevuto “numerosi messaggi di odio e di rabbia”; la catalana aveva condiviso un post sui social contro l’Argentina dopo la finale della Coppa del Mondo. Successivamente si è scusata ma non è bastato. Rosalía bersagliata sui social dopo una condivisione contro l’Argentina. Lo spettacolo, scrive El Mundo, è stato sospeso “per proteggere l’artista”. La società responsabile del concerto ha chiarito che la decisione d’impostazione dello show era stata stabilita quattro mesi fa, ovvero molto prima dell’inizio dei Mondiali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Annullato a Cordoba il concerto della cantante spagnola Rosalia: ha sfottuto l’Argentina dopo la finale ai Mondiali

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