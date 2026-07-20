Dopo l’espulsione durante la finale dei Mondiali, il centrocampista argentino ha parlato pubblicamente. La partita tra Argentina e Spagna si è conclusa con un’espulsione che ha suscitato molte discussioni. La finale, caratterizzata da momenti intensi, ha attirato l’attenzione anche per gli episodi sul campo, oltre al risultato finale.

Enzo Fernandez, centrocampista dell’Argentina, ha rotto il silenzio dopo l’espulsione avvenuta nella finale dei Mondiali contro la Spagna. La drammatica ed emozionante finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina continua a far discutere non soltanto per l’esito del campo, ma anche per gli episodi vissuti sul rettangolo verde. Tra i protagonisti al centro delle polemiche c’è indubbiamente Enzo Fernández, finito sotto i riflettori a causa del cartellino rosso incassato nelle battute conclusive del match. A distanza di ore dall’amaro verdetto, il centrocampista argentino ha voluto rompere il silenzio, affidando ai propri canali ufficiali un accorato messaggio rivolto ai compagni di squadra e a tutto il popolo albiceleste. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Enzo Fernandez rompe il silenzio dopo Spagna-Argentina: cosa ha detto dopo l’espulsione nella finale dei Mondiali!

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