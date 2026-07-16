Nella semifinale del Mondiale 2026, l'Argentina ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, conquistando l'accesso alla finale. Dopo aver subito un gol, l'Albiceleste ha pareggiato con Enzo Fernández all'85’ e ha segnato il gol della vittoria con Lautaro Martínez al 92’. La partita si è conclusa con il team argentino che ha ribaltato il risultato negli ultimi minuti. La telecronaca di Lele Adani ha diviso il web.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La semifinale tra Inghilterra e Argentina ha regalato uno dei finali più emozionanti del Mondiale 2026. Dopo essere andata sotto nel punteggio, l’Albiceleste ha ribaltato la partita vincendo 2-1 grazie alle reti di Enzo Fernández all’85’ e Lautaro Martínez al 92?, conquistando così l’accesso alla finale. A far discutere, oltre al risultato, è stata anche la telecronaca di Lele Adani, che ha vissuto con grande trasporto emotivo la rimonta della Nazionale argentina. L’esultanza di Adani durante la rimonta argentina. L’ex difensore e oggi commentatore Rai ha accompagnato il pareggio firmato da Enzo Fernández con un commento particolarmente appassionato, celebrando lo spirito della Selección e il contributo decisivo di Lionel Messi, autore dell’assist. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Argentina in finale ai Mondiali 2026, la telecronaca di Lele Adani divide il web dopo la rimonta sull’Inghilterra

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Lele Adani, perché la sua telecronaca di Inghilterra-Argentina ha scatenato la polemicaLele Adani ha ricevuto critiche per la sua telecronaca di Inghilterra-Argentina, definita esagerata e di parte.

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Mondiali, scoppia la polemica dopo la telecronaca di Adani in Inghilterra-Argentina: EsageratoDomenica 19 luglio 2026 sapremo chi alzerà al cielo la Coppa del Mondo. Sarà la Spagna di Lamine Yamal o l’Argentina dell’infinito Lionel Messi? Ieri sera, intanto, abbiamo vissuto una semifinale da c ... notizie.it