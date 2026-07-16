Argentina in finale ai Mondiali 2026 la telecronaca di Lele Adani divide il web dopo la rimonta sull’Inghilterra

Da dayitalianews.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella semifinale del Mondiale 2026, l'Argentina ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, conquistando l'accesso alla finale. Dopo aver subito un gol, l'Albiceleste ha pareggiato con Enzo Fernández all'85’ e ha segnato il gol della vittoria con Lautaro Martínez al 92’. La partita si è conclusa con il team argentino che ha ribaltato il risultato negli ultimi minuti. La telecronaca di Lele Adani ha diviso il web.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS La semifinale tra Inghilterra e Argentina ha regalato uno dei finali più emozionanti del Mondiale 2026. Dopo essere andata sotto nel punteggio, l’Albiceleste ha ribaltato la partita vincendo 2-1 grazie alle reti di Enzo Fernández all’85’ e Lautaro Martínez al 92?, conquistando così l’accesso alla finale. A far discutere, oltre al risultato, è stata anche la telecronaca di Lele Adani, che ha vissuto con grande trasporto emotivo la rimonta della Nazionale argentina. L’esultanza di Adani durante la rimonta argentina. L’ex difensore e oggi commentatore Rai ha accompagnato il pareggio firmato da Enzo Fernández con un commento particolarmente appassionato, celebrando lo spirito della Selección e il contributo decisivo di Lionel Messi, autore dell’assist. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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