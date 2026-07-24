Anno 1 n 24 – Mondo ATA Posizioni economiche | a che punto siamo Approfondiamo la domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria Iscriviti gratuitamente

Notizia in breve

Attualmente, si sta monitorando la situazione riguardante le posizioni economiche e le procedure di utilizzazione e assegnazione provvisoria nel settore scolastico. La newsletter fornisce aggiornamenti specifici su questi temi, rivolgendosi a operatori del mondo della scuola, graduatorie e aspiranti. Viene offerto un approfondimento sulle pratiche di assegnazione temporanea e sui requisiti richiesti, con l’obiettivo di facilitare la comprensione delle procedure in corso e delle scadenze imminenti.