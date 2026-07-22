Anno 1 n 24 – Mondo ATA Approfondiamo la domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria Iscriviti gratuitamente
Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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