Anno 1 n 18 – Mondo ATA Graduatorie definitive per le posizioni economiche entro il 19 giugno | è tempo di reclamo poi il pagamento Iscriviti gratuitamente
Le graduatorie definitive per le posizioni economiche nel settore ATA devono essere pubblicate entro il 19 giugno. Dopo questa data, sarà possibile presentare reclami prima di ricevere i pagamenti. La newsletter Mondo ATA si rivolge a lavoratori, candidati e aspiranti del settore scolastico.
Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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