Sei di Napoli? Mafiosa Zeudi Di Palma insultata da un passante durante una live Lei reagisce | Ritardato

Da fanpage.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una diretta streaming su Twitch, Zeudi Di Palma è stata insultata da un passante che, dopo aver appreso le sue origini napoletane, l'ha definita "mafiosa". L'episodio ha scatenato la reazione stizzita dell'ex Miss Italia, cresciuta a Scampia e da sempre in prima linea contro gli stereotipi e il riscatto sociale del suo territorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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