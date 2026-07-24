Sei di Napoli? Mafiosa Zeudi Di Palma insultata da un passante durante una live Lei reagisce | Ritardato

Durante una diretta streaming su Twitch, Zeudi Di Palma è stata insultata da un passante che, dopo aver appreso le sue origini napoletane, l'ha definita "mafiosa". L'episodio ha scatenato la reazione stizzita dell'ex Miss Italia, cresciuta a Scampia e da sempre in prima linea contro gli stereotipi e il riscatto sociale del suo territorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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