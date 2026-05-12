Ventiduenni morti in moto a Roma la mamma di Elena Aubry | Ogni volta rivivo il dramma di mia figlia

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ventiduenni hanno perso la vita in incidenti stradali a Roma negli ultimi giorni. La madre di una delle vittime, una giovane donna di 25 anni, ha commentato il dolore legato a quella tragica perdita avvenuta su via Ostiense. La donna ha dichiarato di rivivere ogni volta il dramma di sua figlia, descrivendo il ricordo di quanto accaduto. La tragica serie di incidenti ha suscitato molte reazioni nella comunità locale.

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Graziella Viviano, la mamma di Elena Aubry caduta dalla moto a 25 anni su via Ostiense, commenta gli incidenti mortali degli scorsi giorni tra Roma e provincia. "Serve agire seriamente con prevenzione e protezione".🔗 Leggi su Fanpage.it

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