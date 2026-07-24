Ilaria Salis è stata condannata per licenziamento senza giusta causa di alcuni ex collaboratori. Nel frattempo, Angelo Bonelli si è recato in Brasile per una visita ufficiale presso il presidente Lula.

Proprio quando la sua protetta Ilaria Salis viene condannata per licenziamento senza giusta causa nei confronti di alcuni suoi ex collaboratori, Angelo Bonelli ha deciso di volare in trasferta in Brasile. Il motivo? Il co-portavoce dei Verdi e leader di Avs ha attraversato l'Atlantico per incontrare Thiago Avila, l'attivista della Flottila che era stato arrestato in Israele. "Abbiamo parlato delle prossime elezioni in Brasile, un appuntamento che avrà un peso ben oltre i confini del Paese - ha scritto Bonelli su Instagram, allegando anche la foto con l'attivista -. Di fronte a una destra globale che trova in Donald Trump uno dei suoi principali riferimenti politici, il voto brasiliano sarà decisivo per il futuro della democrazia, della giustizia sociale e della lotta alla crisi climatica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Angelo Bonelli, Ilaria Salis viene condannata? Lui vola in Brasile da Lula

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Schlein, Conte, Bonelli Fratoianni e Ilaria Salis in pellegrinaggio in Ungheria!

Notizie e thread social correlati

Condannata Ilaria Salis: collaboratori licenziati senza giusta causa, risarcimento da 300milaIl tribunale ha condannato un eurodeputato a pagare un risarcimento di oltre 300.

Condannata Ilaria Salis: collaboratori licenziati senza giusta causa, risarcimento da 300mila euroUn tribunale ha condannato un'ex eurodeputata di una formazione politica italiana per aver licenziato due ex collaboratori a Bruxelles senza una...

Temi più discussi: Presentazione dell'Appello Europeo per il Diritto alla Casa (20.07.2026); AVS - ALLEANZA VERDI SINISTRA: CASA: DOMANI ALLA CAMERA LA PRESENTAZIONE DELL’APPELLO EUROPEO PER IL DIRITTO ALL’ABITARE; Strategia internazionale contro le Ong. Scatta il soccorso rosso pro migranti per la Sea Watch; AVS - ALLEANZA VERDI SINISTRA: CASA, LUNEDÌ 20 LUGLIO ALLE 13.00 ALLA CAMERA, PRESENTAZIONE DELL’APPELLO EUROPEO PER IL DIRITTO ALL’ABITARE.

Stavolta è davvero troppo: imbarazzo tra i Verdi per SalisStavolta è davvero troppo. Sarebbe questa la frase più diffusa nelle chat riconducibili ai Verdi, la formazione guidata da Angelo Bonelli, dopo lo scoop dell'Adnkronos secondo cui la paladina degli ... msn.com

Bonelli su perquisizione a Ilaria Salis: Fatto di una gravità inauditaQuello che è accaduto a Ilaria Salis è un fatto di una gravità inaudita. Riguarda la democrazia europea che una parlamentare europea possa essere, di fatto, svegliata la notte, la polizia entrare ... ilgiornale.it