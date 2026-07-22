Il tribunale ha condannato un eurodeputato a pagare un risarcimento di oltre 300.000 euro ai due ex collaboratori licenziati a Bruxelles. I licenziamenti sono stati giudicati privi di giusta causa. La decisione riguarda un caso di licenziamento immediato senza motivazioni adeguate. La sentenza ha stabilito che i due dipendenti devono ricevere il risarcimento stabilito dal giudice.

llaria Salis, eurodeputata di Avs, è stata condannata dal tribunale per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles "senza giusta causa". Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300mila euro. È quanto stabilito in primo grado dal giudice Franco Caroleo del Tribunale di Milano - sezione Lavoro con una sentenza - che accoglie le richieste di due ex collaboratori assistiti dagli avvocati Francesca Verdura, Tiziana Laratta e Sergio Romanotto, i quali hanno cercato invano di notificare il ricorso introduttivo del giudizio all'indirizzo ufficiale di residenza. Salis, arrestata in Ungheria con l’accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra durante le manifestazioni del cosiddetto 'Giorno dell'Onore’, era stata eletta europarlamentare con Alleanza Verdi e Sinistra nel giugno del 2024. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Condannata Ilaria Salis: collaboratori licenziati senza giusta causa, risarcimento da 300mila

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