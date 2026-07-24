Una bambina malata ha scritto una lettera al presidente della Repubblica, ricevendo una telefonata di risposta. La sindaca di Andria ha riferito che il presidente ha chiamato la piccola, in occasione del suo compleanno, e le ha rivolto auguri di salute e serenità. La telefonata si è svolta pochi giorni dopo una visita ufficiale nella città. La sindaca ha condiviso il messaggio di gratitudine rivolto al presidente.

Scrive Giovanna Bruno, sindaca di Andria: Buon compleanno, caro Presidente! Auguri affettuosi, di salute e serenità. A pochi giorni dalla Sua presenza autorevole e preziosa nella nostra Città, Le giunga ancora la mia e nostra gratitudine. Per tutto. Per la Sua delicatezza, per il Suo potente silenzio che ha significato premura e rispetto lo scorso 12 luglio. Esattamente come 10 anni fa. Grazie anche per aver chiamato personalmente Giulia qualche giorno fa, facendo squillare il telefono della incredula mamma Giusy. Giulietta, la nostra principessa affetta da SMA, nell’impossibilità di esserci quella mattina in piazza, Le ha scritto una sua letterina che Le abbiamo consegnato e Lei. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - Andria: lettera di una bambina malata al presidente della Repubblica. Che le telefona Lo ha rivelato la sindaca ieri, giorno del compleanno di Sergio Mattarella

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BAMBINA malata scrive a MATTARELLA, il presidente legge la LETTERA e chiama la piccola al telefono

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