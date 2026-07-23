Andrew Howe, 41 anni, ha partecipato alla seconda giornata di Atletica di Sera, evento inserito nel Global Calendar di World Athletica allo Stadio delle Aquile di Roma. L’atleta ha stabilito un nuovo record nel suo ritorno a una disciplina che ha praticato per molti anni. Durante la manifestazione, Howe si è distinto per la sua performance, confermando la sua lunga carriera nel salto in lungo.

Andrew Howe è stato il grande protagonista della seconda giornata di Atletica di Sera, una manifestazione inserita nel Global Calendar di World Athletica, che è andata in scena allo Stadio delle Aquile – Paolo Rosi di Roma. Il primatista italiano di salto in lungo (8.47 metri) si è cimentato sui 200 metri, altro grande amore degli inizi della sua carriera, quando era una delle punte di diamante dell’intero movimento tricolore. Il laziale ha corso in 21.26 con 0,4 ms di vento a favore, mostrando un buon piglio a 41 anni e siglando anche il nuovo record italiano di categoria (SM40, sì ormai l’argento mondiale di Osaka 2007 nel salto in lungo è un master. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrew Howe ritorna a un vecchio amore: buon tempo a 41 anni, da vero highlander. E firma un record…

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