Bebe Vio ha stabilito il nuovo record italiano nei 100 metri T62, con un tempo di 14.12 secondi. Dopo i successi nella scherma, l’atleta si è distinta anche nel settore dell’atletica. La gara si è svolta recentemente, confermando la sua abilità in discipline diverse. La vittoria segna un nuovo traguardo personale e nazionale per l’atleta.

Dopo i successi nella scherma, Bebe Vio continua a stupire tutti anche nell’atletica: dove ha già firmato un record italiano sui 100 metri T62 in 14.12. Dopo le sei medaglie olimpiche conquistate nel fioretto, comprese le due d’oro a Rio 2016 e Tokyo 2020, Bebe Vio ha deciso di chiudere il capitolo scherma per dedicarsi all’atletica leggera. La campionessa paralimpica corre ora nella categoria T62, riservata agli atleti con doppia amputazione sotto il ginocchio, aprendo un nuovo capitolo della sua storia sportiva. Al meeting di Lignano Sabbiadoro, difendendo i colori delle Fiamme Oro Padova, Bebe Vio ha riscritto il primato nazionale sui 100 metri T62, fermando il cronometro su 14. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Bebe Vio è di nuovo da record: primato italiano nei 100 mt T62

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