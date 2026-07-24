Durante la puntata del 23 luglio di Zona Bianca, è stato discusso il caso dell’omicidio di Garlasco, con particolare attenzione all’alibi di Andrea Sempio. Si è parlato di un mezzo litro d’acqua che potrebbe essere considerato come elemento a favore di Sempio. Il caso è tornato alla ribalta, sollevando nuovi interrogativi sul suo coinvolgimento e sulla credibilità dell’alibi fornito.

Nella puntata del 23 luglio di Zona Bianca, il caso dell’omicidio di Garlasco è tornato al centro dell’attenzione con nuovi interrogativi sull’alibi di Andrea Sempio. Oltre ai dubbi già emersi in passato riguardo allo scontrino utilizzato per sostenere la sua versione dei fatti, il programma ha introdotto un nuovo elemento: la presunta sosta in un bar la mattina del delitto, dove Sempio avrebbe preso un caffè e bevuto dell’acqua. Secondo quanto emerso durante la trasmissione, questo dettaglio non sarebbe mai stato riferito dallo stesso Sempio né ai suoi legali né agli inquirenti che si sono occupati del caso nel 2007 e negli anni successivi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio? Clamoroso: il mezzo litro d'acqua che può scagionarlo

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IL CASO DELLE BESTIE DI SATANA

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