Mezzo litro d’acqua | la frase della madre una bomba su Andrea Sempio

Durante la puntata di venerdì 15 maggio di Mattino Cinque, si è ripercorsa la vicenda di Garlasco, con particolare attenzione alle dichiarazioni di una madre che ha pronunciato la frase “mezzo litro d’acqua”. Questa affermazione ha suscitato nuove interpretazioni e riacceso discussioni sulle indagini passate. Il caso, che da anni tiene banco nel panorama mediatico, continua a essere al centro di attenzione, con vecchie contraddizioni che vengono rivisitate e nuove ombre che si fanno strada.

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Nuove ombre e vecchie contraddizioni tornano ad alimentare il caso di Garlasco, al centro della puntata di Mattino Cinque andata in onda venerdì 15 maggio. In studio, Federica Panicucci e gli ospiti della trasmissione hanno analizzato alcuni dettagli relativi al racconto fornito da Andrea Sempio sul giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, soffermandosi in particolare su un elemento ritenuto insolito: il fatto che quel 13 agosto 2007 il giovane non avrebbe pranzato. A riaccendere il dibattito sono state due dichiarazioni della madre di Sempio, rilasciate a distanza di appena tre settimane ma considerate profondamente discordanti. Nella versione fornita il 15 settembre, la donna raccontò che il figlio era rientrato a casa dicendo: “ Non ho fame ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Mezzo litro d’acqua”: la frase della madre, una bomba su Andrea Sempio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LUCREZIA E IL BULLO VENGONO SCOPERTI DA ILARY E NICOLE AL CINEMA DELLA SCUOLA MENTRE SI BACIANO ! Sullo stesso argomento Garlasco, la bomba del Tg1 su Andrea Sempio. Lui costretto a parlareManca ormai poco alla chiusura delle nuove indagini della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, che vedono indagato Andrea Sempio. “Scomparso per tre giorni”. Garlasco, la bomba su Andrea Sempio: che cosa è stato scopertoNel procedimento sul delitto di Garlasco, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la difesa di Andrea Sempio sta concentrando le attività su... Garlasco, dubbi sugli spostamenti di Sempio nel giorno del delitto: i misteri della telefonata e del pranzoTutti i dubbi sugli spostamenti di Andrea Sempio nel giorno del delitto di Garlasco, dalle celle telefoniche al pranzo con i genitori. Cosa non torna ... virgilio.it Garlasco in Tv, la possibile via di fuga del killer e la scelta di Sempio di non pranzare. Panicucci: Un giovane agitato a cui si chiude lo stomacoMattino Cinque venerdì 15 maggio ha parlato del caso Garlasco, con focus sui comportamenti di Andrea Sempio la mattina dell'omicidio di Chiara Poggi ... libero.it