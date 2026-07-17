Due morti sul lavoro in poche ore | un operaio travolto da un treno in Friuli un altro folgorato nel Mantovano

Due incidenti mortali in poche ore: un operaio è stato travolto da un treno in Friuli Venezia Giulia, un altro è stato folgorato nel Mantovano. Entrambi gli uomini sono deceduti sul colpo. L’incidente in Friuli si è verificato durante un’attività nei pressi della linea ferroviaria, mentre nel Mantovano l’uomo è stato colpito da una scarica elettrica durante lavori di manutenzione. Sono stati avviati i rilievi per accertare le cause.

Ennesima giornata di morti sul lavoro in Italia. Due persone hanno perso la vita nel giro di poche ore, in Friuli Venezia Giulia e in Lombardia, in incidenti che riaccendono l’allarme sulla sicurezza e la necessità di aumentare le misure di prevenzione. A San Giorgio di Nogaro (Udine), lungo la linea ferroviaria Venezia – Trieste, un manovratore di 43 anni è stato travolto e ucciso da un treno mentre operava nell’allestimento di un convoglio merci. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13, appena fuori della stazione, nel tratto che la collega alla zona industriale. La vittima, un tunisino residente a Latisana e dipendente di una società specializzata nelle manovre ferroviarie, secondo quanto riporta Ansa è sceso da un mezzo di servizio per poi essere investito da un convoglio regionale vuoto in transito sul binario adiacente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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RAI3 TG3 - Tre morti sul lavoro in poche ore, sciopero nel Lucchese - (26-05-2026)

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Anche oggi due morti sul lavoro nel trevigiano e nel salentino. Vittime che si aggiungono agli oltre 1000 lavoratori e lavoratrici che ogni anno muoiono sul luogo di lavoro. Urge una azione di prevenzione e di controllo per spezzare la spirale di tragedie x.com

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