Due educatrici di una scuola dell’infanzia in provincia di Ancona sono state arrestate e poste agli arresti domiciliari con l’accusa di aver maltrattato e abbandonato bambini di età compresa tra 3 e 6 anni. Le indagini sono in corso e sono stati sequestrati materiali e documenti relativi al caso. Non sono stati forniti dettagli sul numero preciso di minori coinvolti o sulle modalità dei presunti maltrattamenti.

Due educatrici di una scuola dell’infanzia in provincia di Ancona sono state sottoposte agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti e abbandono di minori. È quanto disposto dal provvedimento del giudice per le indagini preliminari di Ancona su richiesta della procura, al termine delle indagini condotte dai carabinieri delle stazioni di Agugliano e di Loreto e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Osimo, che hanno rivelato violenze e umiliazioni contro bimbi tra i 3 e i 6 anni. Secondo la ricostruzione, le due educatrici hanno sottoposto i bambini a “sistematiche vessazioni fisiche e psicologiche, in un clima di perdurante intimidazione”: schiaffi al volto e alla testa, pizzicotti, capelli tirati, strattonamenti e spintonamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Maltrattavano bimbi tra i 3 e i 6 anni”: due educatrici agli arresti domiciliari

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