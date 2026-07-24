Nel primo fine settimana di partenze dell'esodo estivo, sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti. Per gestire l'aumento dei flussi di veicoli, la società ha rafforzato la presenza del personale su tutto il territorio e ha ridotto l’attività dei cantieri. Queste misure sono state adottate per facilitare la circolazione durante il periodo di massimo traffico.

AGI - Primo grand e fine settimana di partenze, scatta il piano esodo estivo: in vista dell'aumento dei flussi veicolari Anas ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi e fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi (1.414). Le stime di Anas. In base alle stime dell' Osservatorio Mobilità Stradale di Anas da oggi sino a domenica 26 luglio sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli. "Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i gran di flussi di traffico - ha spiegato l'Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - come previsto dal nostro piano esodo sono operativi 2. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Anas, tutto pronto per l'Esodo: nel weekend previsti oltre 27 mln di spostamenti

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