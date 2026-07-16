L’Anas ha annunciato il piano Estate Sicura 2026, con misure per gestire l’esodo estivo e i cantieri aperti lungo le strade principali. La stagione vede un aumento del traffico veicolare, con le autorità che monitorano le aree di maggiore afflusso. Sono previste restrizioni e interventi per garantire la sicurezza durante le settimane di massimo flusso. La pianificazione mira ad agevolare gli spostamenti e ridurre i disagi lungo le arterie più trafficate.

La stagione estiva sta entrando nel vivo e il paese si prepara al grande esodo di automobili che interesserà le strade della penisola nelle prossime settimane. Proprio per agevolare la circolazione, nell’ambito del piano Estate Sicura 2026 Anas ha annunciato la chiusura o la sospensione di 1.175 cantieri dal 24 luglio fino al 7 settembre. Si tratta dell’83% dei cantieri attivi, che sono in totale 1.414. Secondo il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, il piano di Anas rappresenta «una scelta concreta pensata per agevolare i flussi di traffico, ridurre i disagi per cittadini e turisti e aumentare i livelli di sicurezza lungo le strade». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Anas, piano Estate Sicura 2026. Esodo e cantieri: tutto quello che bisogna sapere

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Conferenza di presentazione della Campagna Anas Estate Sicura 2026

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