Amici | tra nuove cattedre e grandi ritorni Cosa emerge

Durante l’estate, sono stati annunciati nuovi insegnanti e il ritorno di alcuni volti noti nel programma di Maria De Filippi. Si parla di cambiamenti nelle cattedre e di grandi ritorni di artisti già apparsi in passato. La produzione sta lavorando per preparare una nuova stagione, con aggiornamenti sul cast e sui ruoli degli insegnanti. La trasmissione si sta rinnovando, mantenendo comunque le sue caratteristiche principali.

Amici cambia pelle: tra nuove cattedre e grandi ritorni, la scuola di Maria De Filippi prepara la rivoluzione, l’ultima indiscrezione. L’estate, per Amici, non è mai davvero una pausa. È il periodo in cui prendono forma le novità destinate a cambiare gli equilibri del talent più longevo della televisione italiana. E le indiscrezioni delle ultime ore raccontano di un’edizione che potrebbe essere tra le più innovative degli ultimi anni. Tra nuovi professori e materie inedite, il banco della scuola più famosa d’Italia potrebbe presto assumere un volto completamente diverso. Nelle ultime ore l’esperto di gossip Amedeo Venza ha riportato nuovi dettagli in merito ai cambiamenti degli insegnamenti ad Amici. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Amici 25 - Angie e Lorenzo - Die With a Smile

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