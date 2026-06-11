A giugno 2026, i servizi PlayStation Plus Extra e Premium proporranno una selezione di giochi che include titoli di azione, RPG e alcuni ritorni di giochi già noti. La lineup si rivolge a diversi tipi di giocatori, offrendo una varietà di esperienze videoludiche. La lista dei titoli disponibili viene aggiornata mensilmente e comprende sia nuovi arrivi che riedizioni di giochi già pubblicati in passato. Le aggiunte saranno accessibili agli abbonati dei due piani di servizio.

PlayStation Plus Extra e Premium si preparano a vivere un giugno 2026 particolarmente interessante, con una nuova ondata di giochi che punta a soddisfare pubblici molto diversi tra loro. Il nome che spicca subito è Final Fantasy XVI, uno dei titoli più importanti dell’intera line-up, ma il catalogo del mese non si limita al grande action RPG di Square Enix. Tra avventure narrative, simulatori, giochi d’azione, MMORPG e classici per gli abbonati Premium, l’aggiornamento di giugno conferma la volontà di Sony di rendere il servizio sempre più vario e competitivo. La nuova selezione arriva in un momento strategico. L’estate è alle porte, molti giocatori hanno più tempo libero e il catalogo PlayStation Plus diventa una delle soluzioni più comode per recuperare titoli recenti o scoprire giochi rimasti magari in lista desideri per mesi. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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© Gamerbrain.net - PlayStation Plus Extra e Premium Giugno 2026: Un mese ricco tra action, RPG e grandi ritorni

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PlayStation Plus Extra and Premium - June 2026 (PS+)

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