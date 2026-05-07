Nuove installazioni e grandi ritorni | ecco il progetto di Luci d' Artista 2026 2027

A Salerno, sono in arrivo nuove installazioni luminose per la prossima edizione di Luci d'Artista 20262027. Il progetto prevede l’installazione di scenografie innovative e il ritorno di alcune attrazioni molto apprezzate dai visitatori. Le autorità comunali hanno comunicato che le opere saranno posizionate in diverse zone della città, con l’obiettivo di creare un percorso di luci e spettacoli. La manifestazione si svolgerà nel periodo autunnale e invernale.

La magia di Luci d’Artista è pronta a riaccendersi a Salerno con nuove scenografie luminose, installazioni spettacolari e il ritorno di alcune delle attrazioni più amate dal pubblico. La città si prepara infatti alla ventunesima edizione della manifestazione natalizia che ogni anno richiama.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Luci d'Artista 2026/2027: l'ideazione delle installazioni affidata ad una società torineseContinua il lavoro dell'amministrazione in preparazione della prossima edizione di Luci d’Artista: come è noto, la fase progettuale è stata affidata... Luci d'Artista 2026/2027: il Viadotto Gatto si accende con nuove scenografie luminoseLe luminarie della prossima edizione di Luci d’Artista si preparano a conquistare nuovi spazi della città, puntando questa volta su un’area finora... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rinnovabili, in Italia installazioni in calo del 6% nel 2025: frenano i nuovi impianti ma crescono i PPA,...; Rinnovabili in frenata: il 2025 segna un calo delle installazioni in Italia; Installazioni di luce sul Canal Grande: le nuove torri di vetro di Dale Chihuly; 5 grandi mostre da non perdere nel mese di maggio a Milano. Accumuli, boom dei grandi impianti e frenata del residenzialeIl mercato italiano dei sistemi di accumulo vive una fase di trasformazione profonda. Dopo il brusco calo registrato nei primi mesi dell’anno, il secondo trimestre 2025 mostra una netta ripresa grazie ... repubblica.it Dal 19 al 21 maggio, il quartiere si anima tra installazioni, showroom e incontri per costruire nuove relazioni con lo spazio pubblicoInstallazioni nello spazio pubblico, collezioni da tutta Europa e un programma di talk tra AI, materiali e nuove visioni del progetto. Dal 19 al 21 maggio Clerkenwell torna al centro del design intern ... living.corriere.it AL VIA NUOVE INSTALLAZIONI TRAPPOLE ANTI RODITORI NEL QUARTIERE LAZZARETTO di Marzia Borzi L’Amministrazione Comunale ha avviato oggi, 5 maggio 2026, una nuova fase del piano di derattizzazione con l’installazione di ulteriori trappole pe - facebook.com facebook