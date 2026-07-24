Amici perchè Maria ha chiamato Amadeus Cattelan e Ventura?

Perché Maria De Filippi, nel corso degli anni, ha contattato Amadeus, Alessandro Cattelan e Simona Ventura ad Amici? Nel corso degli anni Amici è diventato molto più di un semplice talent show. La scuola di Maria De Filippi ha spesso accolto artisti, professionisti e conduttori che attraversavano momenti diversi della propria carriera, offrendo loro nuove opportunità televisive. È successo con Simona Ventura, con Amadeus e, più recentemente, con Alessandro Cattelan, scelto per condurre il gioco spin-off Password. Una coincidenza? Secondo molti, Maria De Filippi avrebbe l’abitudine di rilanciare grandi nomi della televisione in fasi meno fortunate del loro percorso professionale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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