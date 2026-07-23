Maria De Filippi ha deciso di coinvolgere nella sua squadra artisti e conduttori come Amadeus, Cattelan e Simona Ventura, concentrandosi sul successo del programma più che sull’immagine personale. Le scelte sono state fatte per rafforzare l’appeal dello show e migliorare gli ascolti, senza considerare altri fattori. Queste decisioni hanno portato all’inserimento di figure note nel panorama televisivo, con collaborazioni recenti e passate.

Maria De Filippi non sceglie i suoi collaboratori pensando alla propria immagine, ma al successo del programma. È questa la chiave che spiega alcune delle sue scelte più sorprendenti degli ultimi anni, dall’arrivo di Simona Ventura ad Amadeus, fino alla recente collaborazione con Alessandro Cattelan. A raccontare il metodo della conduttrice è Luca Zanforlin, storico autore di Amici e per anni uno dei suoi più stretti collaboratori. Intervistato da Massimo Galanto per MediaTrends, Zanforlin ha spiegato che Maria, quando costruisce una squadra, mette da parte il ruolo di conduttrice per ragionare da autrice e produttrice. Maria De Filippi non teme di essere oscurata. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

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© Tivvusia.it - Amici, il retroscena sulle scelte di Maria De Filippi: perché ha voluto Amadeus, Cattelan e Simona Ventura

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