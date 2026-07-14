Amici ecco chi sostituisce Anna Pettinelli | non è Amadeus Maria De Filippi sceglie una cantante molto amata

Da donnapop.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Maria De Filippi ha annunciato la sostituzione di Anna Pettinelli come insegnante nel suo talent show. La nuova figura scelta non è Amadeus o Maria De Filippi stessa, ma una cantante molto conosciuta e apprezzata dal pubblico. I dettagli sulla sua identità non sono stati ancora resi pubblici. La produzione sta lavorando per integrare questa modifica nella prossima edizione del programma.

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Mentre i lavori per la nuova edizione di Amici entrano nel vivo, iniziano a prendere forma anche i cambiamenti che interesseranno il talent di Maria De Filippi. Tra indiscrezioni sui professori e possibili novità nel format, una delle questioni che più incuriosisce il pubblico riguarda proprio la cattedra di canto. Nelle ultime settimane si è parlato di diversi nomi, compreso quello di Amadeus, ma le ultime voci raccontano uno scenario completamente diverso e portano l’attenzione su un’artista che conosce molto bene il programma. Anna Pettinelli dice addio ad Amici, ma al suo posto ci sarà una degna sostituta: ecco chi è. Secondo quanto emerso nelle scorse settimane, Anna Pettinelli non dovrebbe tornare tra i professori della prossima edizione del talent, poiché sarebbe pronta a prendere parte a Tale e Quale Show. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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