Maria De Filippi ha annunciato la sostituzione di Anna Pettinelli come insegnante nel suo talent show. La nuova figura scelta non è Amadeus o Maria De Filippi stessa, ma una cantante molto conosciuta e apprezzata dal pubblico. I dettagli sulla sua identità non sono stati ancora resi pubblici. La produzione sta lavorando per integrare questa modifica nella prossima edizione del programma.

Mentre i lavori per la nuova edizione di Amici entrano nel vivo, iniziano a prendere forma anche i cambiamenti che interesseranno il talent di Maria De Filippi. Tra indiscrezioni sui professori e possibili novità nel format, una delle questioni che più incuriosisce il pubblico riguarda proprio la cattedra di canto. Nelle ultime settimane si è parlato di diversi nomi, compreso quello di Amadeus, ma le ultime voci raccontano uno scenario completamente diverso e portano l’attenzione su un’artista che conosce molto bene il programma. Anna Pettinelli dice addio ad Amici, ma al suo posto ci sarà una degna sostituta: ecco chi è. Secondo quanto emerso nelle scorse settimane, Anna Pettinelli non dovrebbe tornare tra i professori della prossima edizione del talent, poiché sarebbe pronta a prendere parte a Tale e Quale Show. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Amici, ecco chi sostituisce Anna Pettinelli: non è Amadeus, Maria De Filippi sceglie una cantante molto amata

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Amici25: OPI è il caso Anna Pettinelli

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