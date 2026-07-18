Basilea-Juventus | prima amichevole dell’era Spalletti Orario probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus gioca oggi in Svizzera contro il Basilea la prima amichevole della stagione 2026-2027, segnando l’inizio ufficiale della nuova era sotto la guida di Luciano Spalletti. La partita si svolge sabato 18 luglio e rappresenta il primo test estivo per i bianconeri. Le probabili formazioni e l’orario dell’incontro sono stati comunicati, e la gara sarà visibile attraverso canali specifici.

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La Juventus inaugura ufficialmente la stagione 20262027 con la prima amichevole estiva. Oggi, sabato 18 luglio, i bianconeri affrontano il Basilea in Svizzera nel primo banco di prova del nuovo corso guidato da Luciano Spalletti. Sarà l’occasione per iniziare a mettere minuti nelle gambe, testare i nuovi schemi e valutare la condizione della rosa in vista di una stagione che vedrà la Juventus protagonista anche in Europa League. Il primo test per la nuova Juventus. Dopo i primi giorni di ritiro, Spalletti potrà osservare da vicino la risposta della squadra in partita. L’obiettivo non sarà tanto il risultato quanto verificare i progressi atletici e tattici del gruppo, oltre a dare spazio ai nuovi arrivati e ai giovani. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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