Fiorentina-Gubbio oggi in amichevole | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, mercoledì 22 luglio, la Fiorentina disputa un’amichevole contro il Gubbio, squadra di Serie C, nel primo test ufficiale della preparazione estiva. La partita si svolge in un contesto di valutazione delle condizioni della squadra e del nuovo staff tecnico. La sfida è visibile in diretta televisiva, con orario e probabili formazioni ancora da comunicare. La gara rappresenta un’occasione per il nuovo allenatore di valutare i giocatori e le strategie di gioco.

La Fiorentina è pronta a scendere in campo per il primo vero test della preparazione estiva. Oggi, mercoledì 22 luglio, i viola affrontano il Gubbio, formazione di Serie C, in un’amichevole che rappresenta un importante banco di prova per il nuovo corso tecnico guidato da Fabio Grosso. Dopo la larga vittoria per 8-1 nell’amichevole in famiglia contro l’Under 20, la squadra viola si misura ora con un avversario esterno per iniziare a mettere minuti nelle gambe e affinare i meccanismi di gioco. Fabio Grosso debutta contro il Gubbio. L’ex tecnico del Sassuolo ha raccolto l’eredità di Paolo Vanoli e punta a costruire una Fiorentina competitiva in vista della nuova stagione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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