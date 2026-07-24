Amichevole Karlsruhe-Inter | le probabili formazioni e dove vederla
Il Karlsruher SC e l’Inter si affrontano in una partita amichevole, prima uscita stagionale di rilievo per i campioni d’Italia. La sfida si svolge durante il ritiro estivo del club italiano e rappresenta l’ultimo test prima di concludere la prima fase della preparazione. La partita si svolge in Germania e sarà trasmessa in diretta streaming. Le formazioni probabili sono state annunciate, ma non sono ancora ufficiali.
Prima uscita stagionale di rilievo per i Campioni d’Italia, che si apprestano a chiudere la prima fase del loro ritiro affrontando il club tedesco che milita nella Serie B. L’amichevole Karlsruhe-Inter si giocherà domenica 26 luglio 2026 alle ore 16.30 presso il Bbbark Wildpark. AMICHEVOLE KARLSRUHE-INTER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Allenati dal tecnico austriaco Senft, i tedeschi sperano di tornare ai fasti degli anni 90, quando recitavano un ruolo da protagonisti nel massimo campionato tedesco. Nella scorsa stagione hanno chiuso la stagione al decimo posto, a metà tra la zona promozione e quella a rischio. Quest’anno le aspettative sono... 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
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