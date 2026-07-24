Amichevole Karlsruhe-Inter | le probabili formazioni e dove vederla

Notizia in breve

Il Karlsruher SC e l’Inter si affrontano in una partita amichevole, prima uscita stagionale di rilievo per i campioni d’Italia. La sfida si svolge durante il ritiro estivo del club italiano e rappresenta l’ultimo test prima di concludere la prima fase della preparazione. La partita si svolge in Germania e sarà trasmessa in diretta streaming. Le formazioni probabili sono state annunciate, ma non sono ancora ufficiali.