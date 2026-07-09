Atalanta è il giorno di Gaetano | visite mediche e firma per il neoacquisto

L’Atalanta ha concluso l’acquisto di Gianluca Gaetano dal Cagliari. Il centrocampista classe 2000 effettuerà visite mediche e firmerà il contratto nel giorno di mercoledì 8 luglio. L’accordo è stato raggiunto per circa 12 milioni di euro, più bonus. Si tratta del primo acquisto dell’era del nuovo direttore sportivo e dell’allenatore.

Il primo acquisto dell’era nerazzurra del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e di mister Maurizio Sarri sarà Gianluca Gaetano. L’Atalanta ha definito l’acquisto del centrocampista classe 2000 dal Cagliari nella giornata di mercoledì 8 luglio: accordo per una cifra intorno ai 12 milioni di euro, più i bonus che potrebbero maturare. Nella serata di mercoledì il calciatore è volato dalla Sardegna a Milano, dove nella mattinata di giovedì ha iniziato l’iter che lo porterà poi alla firma. Primo step: le visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano per sottoporsi ai test, dove è arrivato poco dopo le 11 accolto dal dottor Carmine Poerio dello staff medico nerazzurro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Atalanta, è il giorno di Gaetano: l'arrivo alle visite mediche

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