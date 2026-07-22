Chi è Ricardo Mangas il mancino portoghese che piace al Monza di Juric

Da calcionews24.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Monza sta valutando l'acquisto di Ricardo Mangas, difensore portoghese dello Sporting, per rinforzare la fascia sinistra. Mangas è un giocatore mancino, attualmente in forza al club portoghese. La società biancorossa sta lavorando per portare il calciatore in Italia, con l’obiettivo di migliorare la linea difensiva. La trattativa è in corso, ma non sono stati ancora comunicati dettagli ufficiali.

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Il Monza di Juric lavora per rinforzarsi in difesa e l’ultima idea per la fascia sinistra porta a Ricardo Mangas dello Sporting: ecco chi è. Il Monza guarda in Portogallo per rinforzare la corsia sinistra. Come riferito da Gianluigi Longari su X, il club brianzolo è in trattativa avanzata con lo Sporting CP per Ricardo Mangas, terzino sinistro portoghese classe 1998. Un profilo di esperienza, abituato a contesti internazionali e potenzialmente molto adatto al calcio intenso di Ivan Juric. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il nome di Mangas è diventato caldo nelle ultime ore perché il Monza cerca un esterno capace di garantire corsa, fisicità e qualità nella doppia fase. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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