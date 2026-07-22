Mercoledì 22 luglio 2026 alle ore 17 si svolgerà un’amichevole tra Sassuolo e Padova a Ronzone, in Trentino. Gli emiliani, dopo una prima sgambata stagionale, intendono testare i miglioramenti contro un avversario di categoria. La partita si giocherà in un contesto amichevole e sarà possibile seguirla in diretta o tramite eventuali aggiornamenti disponibili. Le formazioni probabili saranno annunciate prima dell’incontro.

Dopo la prima sgambata stagionale gli emiliani vogliono verificare i loro progressi contro un avversario di categoria e in cerca di conferme. L’ amichevole Sassuolo-Padova si disputerà mercoledì 22 luglio 2026 alle ore 17 a Ronzone(Trento). AMICHEVOLE SASSUOLO-PADOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo la salvezza della passata stagione, culminata con l’addio di Fabio Grosso in panchina, i neroverdi hanno affidato la guida tecnica ad Alberto Aquilani, reduce dalla promozione sfiorata con il Catanzaro. Inevitabile il cambio di modulo, ovvero il 3-5-2, per il quale sarà necessario trovare giocatori funzionali. Al momento la società non ha effettuato alcun acquisto, limitandosi ai riscatti di Muric e Walukiewicz. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Amichevole Sassuolo-Padova, i neroverdi alzano il livello: le probabili formazioni e dove vederla

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